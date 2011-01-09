На Житомирщині святкування закінчилося розчленованим трупом

В одному з сіл Черняхівського району Житомирщини святкування Різдва закінчилося вбивством, після чого убивця розчленував труп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

7 січня о 13:25 до чергової частини Черняхівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 45- річної жительки селища про те, що цього в будинку, розташованому в одному із сіл району вона виявила розчленований труп людини.

Одразу ж на місце події виїхала слідчо – оперативна група райвідділу міліції. З’ясувавши подробиці трагедії, правоохоронці разом з працівниками управління карного розшуку встановили, що напередодні, 6 січня, 25-річний житель селища Черняхів разом зі старшим приятелем в одному з сіл під час розпиття спиртних напоїв на грунті суперечки старшому приятелю завдав сокирою кілька ударів по голові, після чого розчленував його труп. Подробиці конфлікту наразі встановлюються.

УМВС України в Житомирській області за вказаним фактом порушило кримінальну справу за ознаками ч.1 ст. 115 КК України.

Особу, яка підозрюється в скоєні злочину, затримано.