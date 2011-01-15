Загроза повені виникла в Чехії

Рівень води в річках Чехії різко підвищився через швидке потеплення, сильні дощі і танення снігу. Виникла загроза повені, сообщает РІА "Новости" з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

Стовпчик термометра в Чехії в ці дні піднімається до позначки плюс 10-11 градусів тепла. У річці Лаба (Ельба) вода вийшла з берегів у межпх міста Усті-над-Лабою і затопила автомагістраль на Прагу. Рух на трасі Прага - Дечин закритий. В Усті-над-Лабою затоплені кілька вулиць, розташованих біля річки. Очікується, що вода в Лабі у межах міста підніметься до вісьмох метрів. В Усті-над-Лабою розпочалося спорудження спеціальних загорож вздовж берегу.