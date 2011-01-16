За хабар затримані голова райдержадміністрації і два депутати

На Тернопільщині за отримання 276 тис. грн. хабара затримано голову райдержадміністрації та двох місцевих депутатів.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою, проведеною спільно з працівниками УБОЗ УМВС України в області, встановлено, що в січні 2011 року житель сусіднього регіону звернувся до депутата обласної ради та однієї з районних рад з проханням посприяти йому у виділенні земельної ділянки площею 1 га для ведення особистого селянського господарства. Депутати повідомили йому, що перебувають в дружніх стосунках із головою райдержадміністрації, до компетенції якого входить вирішення питання про виділення землі, та пообіцяли посприяти.

Голова РДА за сприяння у виділенні землі запросив 35 тис. доларів США.

13 січня 2011 року за вказівкою чиновника службовими особами райадміністрації було видано розпорядження про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно з яким житель сусідньої області отримував 1 га землі для ведення особистого селянського господарства. Того ж дня депутат облради передав копію документу особі, зацікавленій в отриманні цієї ділянки.

15 січня 2011 року в салоні автомобіля «Мерседес» поблизу приміщення РДА депутат облради в присутності депутата райради отримав від жителя сусідньої області 276 тис. грн. хабара для голови РДА і того ж дня передав гроші керівнику району.

Усіх трьох державних службовців затримали правоохоронці.

Стосовно голови райдержадміністрації, депутата цієї ж районної ради та депутата Тернопільської обласної ради прокуратура області порушила кримінальну за фактом отримання хабара за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара за попередньою змовою, в особливо великому розмірі, поєднаного з вимаганням службовою особою, яка займає відповідальне становище).