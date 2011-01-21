На Чернігівщині у військовій частині помер солдат строкової служби

На Чернігівщині у військовій частині "Десна" від менінгіту помер солдат-строковик з Харківської області. Про це повідомляють чернігівські інтернет-видання.

За їх даними, з моменту, коли Станіслав Дячук звернувся у медсанчастину, до смерті пройшло близько доби. Врятувати хлопця не змогли навіть столичні фахівці, яких викликало до Чернігова командування частини. Хвороба протікала стрімко.

Як повідомляється, хлопець, за словами його рідних, дуже хотів відслужити в армії – мріяв стати десантником. Заради цього навіть відклав вступ до інституту. Призвали його до армії 8 листопада 2010 року, служити відправили до навчальної частини "Десна".

С.Дячука поховали в Краснограді, звідки він родом. У березні молодій людині мало б виповнитися 19 років.

У Чернігівському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України інформацію про цей випадок не коментують.