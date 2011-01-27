Євросоюз відрядить фахівців консультувати Укрморрічфлот

Європейська Комісія надасть державній службі морського і річкового транспорту всебічну допомогу в подальшому приведенні роботи галузі водного транспорту до європейських стандартів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, домовленість про подальшу співпрацю була досягнута під час зустрічі голови «Укрморрічфлоту» Сергія КРИЖАНІВСЬКОГО і голови секції з питань енергетики, транспорту і навколишнього середовища Представництва Європейської Комісії в Україні Ганса РАЙНА.

Зокрема, європейські фахівці надаватимуть консультації з підготовки законів України про «Морські порти» і «Судноплавство внутрішніми водними шляхами», а також концепції Державної програми «Безпека морської діяльності» і комплексної програми розвитку Придунайського регіону. Сторони також домовилися до кінця березня разом визначити пріоритетні напрями співпраці України з Європейським Союзом у сфері морського і річкового транспорту, включаючи питання бюджетної підтримки і розробки і продовження реалізації проектів Twinning.

Нагадаємо, у 2010 році була завершена програма Twinning: «Підтримка розробки і упровадження транспортної політики в Україні». Головною метою проекту була передача українським фахівцям передового досвіду Європейського Союзу в транспортній галузі. Спільна робота фахівців була зосереджена на розробці Транспортної стратегії, яка вже схвалена Кабінетом міністрів України.