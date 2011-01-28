Експерт: Укртелеком можна буде перепродати у 2-3 рази дорожче

«Укртелеком» може біти перепроданий через пару років після його приватизації в два-три рази дорожче за ту ціну, за якою він буде приватизований. Про це УНІАН повідомив управляючий партнер фінансової компанії «Капітал Таймс» Ерік НАЙМАН.

За його словами, ціна можливого майбутнього перепродажу цього телекомунікаційного підприємства безпосередньо залежатиме від тих кроків з його реструктуризації, які зроблять його майбутні власники. «Ціна відповідатиме тому стану, в якому на момент продажу перебуватиме це підприємство», - зазначив Е.НАЙМАН.

Він також повідомив, що, швидше за все, реалізаційна ціна пакета акцій «Укртелекому», що приватизується, буде десь на рівні 12 млрд. грн. За його словами, ця ціна могла б бути вище у разі, якщо б Фонд державного майна серйозно підійшов до підготовки подібного конкурсу.

Як відзначив експерт, підготовка до продажу такого класу об`єкту повинна була б зайняти у ФДМУ від 6 до 12 місяців, при цьому конкурс слід було б проводити без обмежувальних умов.

Е.НАЙМАН також не виключив, що можливий покупець держпакета акцій підприємства може діяти не тільки в своїх інтересах чи в інтересах українських інвесторів, а й придбати «Укртелеком» в інтересах російських компаній як приватних, так і державних.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Компанія "ЕСУ" (ESU), що є дочірнім підприємством австрійського інвестиційно-фінансового консорціуму EPIC, єдина подала заявку на конкурс з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком".

Оскільки в цьому конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пакета акцій телекомунікаційного підприємства, що пропонується до продажу.

За словами управляючого партнера компанії EPIC Петера ГОЛДШАЙДЕРА (Peter Goldscheider), інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він відзначив, що основною метою компанії, як фінансового інвестора, є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.