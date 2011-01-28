У Донецьку відбулося покладення квітів на честь Дня Героїв Крут

Сьогодні в Донецьку на честь Дня Героїв Крут поклали квіти до меморіальної дошки відомого українського поета Василя Стуса, яка розташована на фасаді будівлі філологічного факультету Донецького Національного університету, де навчався поет.

Як передає кореспондент УНІАН, квіти до меморіальної дошки поклали начальник головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації Ольга МАШТАКОВА, начальник управління зв`язків із громадськістю Донецької міськради Максим РОВИНСЬКИЙ і заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛІЙНИК.

Під час церемонії біля меморіальної дошки зібралися близько десятка студентів вишу й декілька активістів Конгресу українських націоналістів.

Цього разу захід пройшов скромно, тоді як у попередні роки в аналогічному покладанні брала участь більша кількість людей.