Керуючий відділенням банку "намалював" собі кредит і купив комбайн

На Кіровоградщині керуючий відділенням банку за підробленими документами отримав 225 тис. грн. кредиту на придбання комбайну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

Житель райцентру Долинська, щоб отримати кредит, підробив договір про іпотечний кредит, іпотечний договір, акт огляду та оцінки приміщення та кредитну заявку на ім'я іншої особи.

Гроші готівкою чоловік отримав у касі місцевого відділення державного банку, де працює керуючим справами.

Під час перевірки було встановлено, що усі кошти чоловік витратив на придбання комбайну марки «Джон Дір».

Прокуратурою Долинського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України. Після проведення розслідування справу направлено до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років та конфіскацією майна.

Як з’ясували податківці, керуючий банківським відділенням на час незаконного отримання коштів перебував на випробувальному терміні, отримавши 4 роки за зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення документів (ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України).