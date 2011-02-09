У Горлівці жорстоко вбили 26-річну касирку ломбарду

У місті Горлівці Донецької області вчора була жорстоко вбита 26-річна касирка ломбарду. Міліція просить допомогти населення в розкритті даного злочину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськвідділу міліції. У повідомленні наголошується, що 8 лютого 2011 близько 12.50 у приміщенні ломбарду «ЕРА», розташованого в одноповерховій прибудові до житлового будинку по вул. Жукова 34, зі слідами механічної асфіксії, що виникли при задушенні петлею, і колото-різаною раною грудної клітки виявлено тіло 26-річної дівчини, що працювала касиркою-оцінювачкою вказаного ломбарду.

При виконанні слідчих заходів міліцією було встановлено, що з приміщення ломбарду викрадені вироби з дорогоцінних металів.

Правоохоронці звернулися до населення з проханням сприяти в розкритті цього жорстокого вбивства. «Якщо Ви володієте інформацією, що представляє оперативний інтерес за цим злочином, повідомите, будь ласка, за телефонами: (06242) 6-62-23, 050-053-87-17 або по цілодобовій лінії ГУМВС області «Громадянська позиція» 0-800-505-102 (безплатно із стаціонарних телефонів). Анонімність і грошова винагорода в розмірі 10 тис. грн. гарантовані», - йдеться в повідомленні.