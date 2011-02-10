У Криму оголосили штормове попередження

Кримське Управління МНС оголосило на сьогодні, 10 лютого, штормове попередження в регіоні через можливе посилення вітру, внаслідок чого підвищується вірогідність пошкодження ліній зв'язку і електропередач у населених пунктах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС.

Сьогодні в Криму очікується північно-західний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 30 метрів за секунду.