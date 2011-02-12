Щури спокійно позували міліції в підпільному цеху з виробництва гречки

Підпільний цех, де незаконно перероблялося насіння гречки і вироблялася на продаж гречана крупа, виявили правоохоронці Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

На ринках Миколаєва почала з`являтися гречана крупа сумнівного походження, яку продавали за завищеними цінами. Знадобилося чимало часу, щоб знайти місце виробництва, оскільки зловмисники за останній час тричі змінювали місцерозташування виробничого цеху, йдеться у повідомленні.

Міліція встановила, що у середині 2010 року 36-річний місцевий підприємець придбав у невідомої особи устаткування для обмолоту і очищення зерна вартістю 70 тис. грн. і потужністю виробництва 250 кг крупи за годину, а також встановив його на території однієї з промислових баз Миколаєва.

Підприємець орендував ангарне приміщення площею понад 280 кв. метрів, найняв двох працівників і почав незаконне виробництво гречаної і ячної крупи, не оформляючи жодного дозвільного або реєстраційного документа, повідомили в міліції.

«Цех працював в антисанітарних умовах. Виробнича площа була в пилі і бруді. Щурів розвелося стільки, що вони, не боячись людей, з`являлися перед фото- і відеокамерами правоохоронців під час санкціонованого обшуку», - наголошується в повідомленні.

За даним фактом зібрано матеріали, вилучено виробниче устаткування і розфасовану готову продукцію в кількості понад 500 кг. Вирішується питання про притягнення до відповідальності організаторів виробництва, незаконного і до того ж небезпечного для здоров`я споживачів, зауважили в прес-службі міліційного главку.