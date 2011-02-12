На Каховському водосховищі із відірваної крижини зняли підлітка

В Каховці Херсонської області бійці МНС врятували 16-річного хлопця з відірваної криги на Каховському водосховищі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, інцидент стався вчора, 11 лютого. О 15.35 до оперативно-диспетчерської служби Каховського райвідділу ГУ МНС в Херсонській області надійшло відразу два телефонних дзвінки - з райвідділу міліції та приватної особи - про те, що на Каховському водосховищі на крижині знаходиться хлопець.

Рятувальники на моторному човні повернули 16-річного хлопця на берег. Як з’ясувалося, підліток вийшов на лід, але сильний вітер відірвав крижину від берега і поніс її до основного льодового масиву. Таким чином, він опинився за 200 метрів від берега і почав кликати на допомогу. На щастя, його почули місцеві жителі і зателефонували до міліції.

Загалом, за даними ГУ МНС в Херсонській області, торік бійці МНС врятували на водних об’єктах області 29 осіб, з них 3 дітей.