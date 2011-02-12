У Києві лікар вивіз із лікарні 5 пацієнтів та кинув їх на кладовищі

Лікар столичної поліклініки під виглядом переведення до реабілітаційного центру вивіз п’ятьох пацієнтів за межі міста і залишив їх біля кладовища під Вишгородом.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, цей інцидент стався сьогодні вночі.

На ранок одна жінка померла від переохолодження.

Наразі відомо, що 29-річний лікар однієї з поліклінік, розташованих у Дніпровському районі столиці, пообіцяв п’ятьом особам без певного місця проживання, віком від 43 до 66 років, які перебували на лікуванні, що їм буде надано в подальшому медичну допомогу в іншому медичному закладі.

Він скористався мікроавтобусом і вивіз людей за межі Києва. Там він їх залишив, пообіцявши, що за ними через деякий час приїде інший медичний транспорт.

При цьому лікар не залишив хворим амбулаторних карт з історією їх хвороб. Людей, які всю ніч простояли на морозі, виявив патруль міліції.

Наразі вони розміщені в медичних закладах. Що стосується лікаря, його опитують працівники прокуратури.

Як зазначив співрозмовник агентства, найближчий реабілітаційний медичний заклад знаходиться у місті Бородянка Київської області.