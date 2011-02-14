У Горлівці Донецької області розкрито жорстоке вбивство співробітниці ломбарду, скоєне минулого тижня, 8 лютого.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що допомогу правоохоронним органам надала жителька міста, яка зателефонувала на телефон довіри ГУ МВС Донецької області «Громадянська позиція».

Правоохоронці нагадали, що розбійний напад було здійснено на ломбард «Ера», розташований в одноповерховій прибудові до житлового будинку на вулиці Жукова. Тіло його 26-річної співробітниці з колото-різаним пораненням грудей і слідами задушення виявили приблизно опівдні. З приміщення ломбарду було викрадено вироби з дорогоцінних металів.

За словами начальника Горлівського міськуправління міліції Павла ПАНАСЮКА, на розкриття даного злочину був задіяний весь особовий склад міської міліції, а також додаткові сили з інших підрозділів. Окрім клієнтів ломбарду, було відпрацьовано більш як 6 тисяч осіб, які проживають на прилеглій території, а також більш як 800 осіб із судимостями. З їх числа в коло підозрюваних потрапив місцевий житель, який має три судимості за крадіжки і пограбування, і дзвінок жінки на телефон довіри стосувався цієї ж людини. Таким чином, інформація свідка підтвердила припущення оперативників.

У результаті підозрюваного було затримано прямо на залізничному вокзалі одразу після прибуття його зі Львова, куди він їздив з метою збути викрадене.

Зараз підозрюваному інкримінується розбій (ст.187 ч.3) і умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів (ст.115, ч.2). Максимальним покаранням за скоєне є довічне позбавлення волі.

Правоохоронці також повідомили, що жінці, яка проявила свідомість і зателефонувала по телефону довіри в міліцію, за цінну інформацію виплачено грошову винагороду, яку пообіцяли за допомогу в розкритті цього злочину.