Борги підприємств ТКЕ за спожитий газ досягли майже 5 мільярдів

Борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), становлять 4,94 млрд. грн. (станом на 14 лютого 2011 р., без АЕК «Київенерго»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, за даними оперативного моніторингу, рівень оплати теплоенергетикою вартості спожитого з 1 жовтня 2010 р. природного газу становить лише 43%.

Найбільшу заборгованість за газ накопичили перед компанією підприємства ТКЕ 13 регіонів. Зокрема, Донецької (787 млн. грн.), Дніпропетровської (694 млн. грн.), Харківської (623 млн. грн.), Луганської (273 млн. грн.), Запорізької (269 млн. грн.), Одеської (239 млн. грн.), Львівської (201 млн. грн.), Київської (198 млн. грн.), Полтавської (157 млн. грн.), Житомирської (114 млн. грн.), Чернігівської (113 млн. грн.), Сумської (111 млн. грн.) областей, а також АР Крим (187 млн. грн.).

Заборгованість за 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,44 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – тільки 2%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ спостерігається також у підприємств Закарпатської (25%), Луганської (35%), Донецької (36%), Кіровоградської (37%), Житомирської (38%), Волинської, Дніпропетровської (по 39%), Івано-Франківської (40%), Харківської областей, м. Севастополь (по 41%) і АР Крим (31%).

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади на те, що сплачені громадянами кошти за спожиту теплову енергію своєчасно в компанію не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників підприємств ТКЕ-боржників забезпечити повні розрахунки за спожитий природний газ.

З метою зміцнення дисципліни газоспоживання й розрахунків за природний газ підприємств ТКЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює перед Кабінетом міністрів України питання щодо притягання до відповідальності керівників підприємств ТКЕ-боржників.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.