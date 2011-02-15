У столиці накрили конвертаційний центр, заснований адвокатом

У Києві працівники міліції ліквідували конвертаційний центр, засновником якого був адвокат.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, встановлено, що через створену мережу фіктивних фірм конвертаційний центр за три місяці свого існування перевів у готівку щонайменше 7 млн. грн.

Під час обшуку було виявлено чимало печаток, штампів, різної бухгалтерської документації та майже 1,5 млн. грн.