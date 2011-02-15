Знищення 500-кілограмової німецької авіабомби призначили на завтра

У Севастополі 16 лютого пройде операція зі знищення 500-кілограмової німецької авіабомби часів Другої світової війни, яку знайшли біля мису Товстий на відстані 7 метрів від води на глибині 1,5 метра.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМНС України у місті Севастополі. Раніше ліквідація цього вибухонебезпечного предмету планувалася на 10 або 11 лютого, залежно від погодних умов, які, у результаті, не дозволили здійснити роботи з розмінування ні в ці, ні в наступні дні.

За інформацією УМНС, авіабомба є боєприпасам другої категорії небезпеки, оскільки у неї пошкоджений підривник. Вага заряду становить майже 300 кг. Операція зі знищення бомби ускладнюється й тим, що під час вибуху радіус розльоту осколків може досягати 2,5 км, а поблизу розташований дачний кооператив і житлові будинки. Як стверджують сапери управління, найбезпечнішим способом знешкодження авіабомби є її транспортування на 1 милю від берега з метою подальшого підриву разом із плавзасобом. Боєприпас планують транспортувати за допомогою понтонів на глибині 10 метрів.