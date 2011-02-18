У Криму перерахують культурну спадщину і, ймовірно, заберуть

Голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ доручив Фонду майна Криму спільно з Міністерством культури автономії і Республіканським комітетом з охорони культурної спадщини провести інвентаризацію всіх об`єктів культурної спадщини, зокрема пам`ятників, історичних і культурних об`єктів, які вже відчужені або знаходяться в приватній власності.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

За словами заступника глави кримського уряду – міністра економічного розвитку і торгівлі Катерини ЮРЧЕНКО, в Криму здійснюватимуться перевірки порядку використання об`єктів культурної спадщини за їх призначенням. Зокрема, збереження об`єктів, їх зовнішній вигляд, становище пам`яток після приватизації, а також ціна їхньої приватизації.

«Велика частина об`єктів культурної спадщини приватизована за заниженими цінами. Об`єкти, що знаходяться в оренді, часто використовуються з порушенням правил використання пам`яток. У разі виявлення порушень або заниження експертної оцінки, всі матеріали щодо таких об`єктів будуть передані в правоохоронні органи», – повідомила К.ЮРЧЕНКО.

За її словами, це робиться для того, щоб «нікому не було повадно на території автономії робити замах на власність, що належить не тільки кримчанам, а й жителям України».

«Збереження об`єктів культурної спадщини припускає, зокрема, і наведення порядку, а також виявлення корупційних схем і порушень законодавства, зроблених раніше», – сказала К.ЮРЧЕНКО.