На Закарпатті врятували двох туристів, які заблукали на лижах

У Закарпатській області врятовано двох туристів, які заблукали під час прогулянки на лижах на полонині Урда поблизу смт Ясіня Рахівського району.

Як повідомляє прес-служба МНС, інформація про зникнення туристів з туристичної бази «Драгобрат» надійшла вчора о 21.45 до оперативно-чергової служби. До пошукових робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки Ясінянського гірського пошуково-рятувального пункту.

Сьогодні о 6.30 потерпілих було знайдено у задовільному стані.