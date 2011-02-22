На Закарпатті врятували двох туристів, які заблукали на лижах
09:45, 22 лютого 2011Суспільство
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У задовільному стані
У Закарпатській області врятовано двох туристів, які заблукали під час прогулянки на лижах на полонині Урда поблизу смт Ясіня Рахівського району.
Як повідомляє прес-служба МНС, інформація про зникнення туристів з туристичної бази «Драгобрат» надійшла вчора о 21.45 до оперативно-чергової служби. До пошукових робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки Ясінянського гірського пошуково-рятувального пункту.
Сьогодні о 6.30 потерпілих було знайдено у задовільному стані.
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