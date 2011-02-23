У Москві на вулиці підпалили Maybach

Невідомі в районі Крилатське на заході Москви в ніч на середу спалили автомобіль Maybach вартістю 6 мільйонів доларів (?!), повідомив РІА Новости інформатор у правоохоронних органах.

"Дорога іномарка з номерами "001" згоріла на стоянці, що не охоронялася, на подвір’ї Будинку побуту на Осінньому бульварі. Пожежники виявили поряд з автомобілем каністру із залишками бензину, за допомогою якого, імовірно, був здійснений підпал", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами з посиланням на охоронців Будинку побуту, незадовго до пожежі власник машини розповідав, що машина коштувала йому 6 мільйонів доларів (ймовірніше, рублів. - Прим.ред). У машині згоріли моторний відсік і вся передня частина салону, автомобіль відновленню не підлягає.