Чижмар став жертвою любовного трикутника

Замовником злочину проти заступника голови Київської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ виявився керівник одного з територіальних підрозділів міліції Головного управління внутрішніх справ України у місті Києві.

Сьогодні на брифінгу в Києві начальник столичного главку міліції Олексій КРИКУН зазначив, що затриманим є начальник одного із територіальних відділів міліції Солом’янського рай управління, 30-річний капітан органів внутрішніх справ. За словами О.КРИКУНА, 19 лютого було затримано громадянина Віктора КОТОВА, який виявився виконавцем злочину. Під час обшуку в його помешканні було знайдено пістолет ТТ і набої до нього, а також кислоту. Всі ці предмети направлено на експертизу.

Крім того, О.КРИКУН зазначив, що під час розкриття злочину спільна слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники міліції Києва та області, отримала від своїх агентів оперативну інформацію, що у вчиненні злочину щодо Ю.ЧИЖМАРЯ можуть бути причетні співробітники міліції.

За словами О.КРИКУНА, з самого початку розслідування акценти ставилися на трьох версіях - професійна діяльність Ю.ЧИЖМАРЯ на посаді голови Тернопільської облдержадміністрації, на посаді заступника губернатора Київщини і побутова версія. Саме остання, як зазначив начальник главку, підтвердилася. Зокрема, встановлено, що співробітник міліції зустрічався близько року з жінкою, яка родом із Тернопільської області, і пара вже навіть мала намір одружитися, але Ю.ЧИЖМАР завадив цьому, в результаті чого співробітник міліції попросив свого знайомого, щоб той облив Ю.ЧИЖМАРЯ кислотою.

Відповідаючи на уточнююче запитання, О.КРИКУН зазначив, що виконавець і замовник злочину були знайомі давно. Крім того, він зауважив, що затриманий працівник міліції раніше працював на різних посадах в Подільському і Голосіївському управліннях столичної міліції. Водночас О.КРИКУН звернув увагу на той факт, що напевне, відчуваючи, що його затримають, вказаний міліціонер 17 лютого написав рапорт про звільнення і цей рапорт був підписаний наступного дня. Також, за словами О.КРИКУНА, з тих свідчень, які дає В.КОТОВ, гроші за виконання злочину він не отримував, також наразі ще не з’ясовано, чи мав він якусь залежність від замовника, але однозначно встановлено, що раніше він мав проблеми із законом.

Разом з тим, О.КРИКУН зазначив, що за результатами призначеної перевірки “буде звільнено з посад керівництво Солом’янського райуправління міліції, а також будуть покарані мої заступники, які є кураторами цього райвідділу”.

У той же час начальник міліції Києва зауважив, що Ю.ЧИЖМАР не дає показів слідчим, посилаючись на ст. 63 Конституції України, яка дозволяє громадянам не давати покази стосовно себе або своїх родичів. Крім того, спілкуватися з потерпілим забороняють лікарі.

У свою чергу начальник ЦГЗ главку Володимир ПОЛІЩУК сказав, що спочатку після злочину, скоєного щодо Ю.ЧИЖМАРЯ, кримінальна справа була порушена за фактом, але зараз буде порушена стосовно конкретних осіб, зокрема, вчора справу було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 121 на ч. 2 ст. 121 через ст. 15 (замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень ККУ).

Наразі обидва затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду, який обере їм міру запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий і вилив йому в обличчя кислоту.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).

Голова Київської ОДА А.ПРИСЯЖНЮК заявив "Газеті по-київськи" (№34 від 21 лютого 2011 року), що правоохоронці затримали особу, яка облила кислотою Ю.ЧИЖМАРЯ.