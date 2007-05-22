Ющенко вимагає перевірити передачу Комсомольського РУ меткомбінату ім.Ілліча

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить СБУ і Генеральну прокуратуру України перевірити дотримання законодавства під час приватизації ВАТ «Комсомольське рудоуправління».

Як повідомляє прес-служба Президента, у листі глави держави до в. о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА щодо приватизації ВАТ «Комсомольське рудоуправління» зазначається, що Фонд державного майна України 18 травня 2007 року провів конкурс з продажу державного пакета акцій ВАТ «Комсомольське рудоуправління» у розмірі 38,14 %. Інформаційне повідомлення ФДМУ про продовження конкурсу з продажу акцій зазначеного підприємства («Відомості приватизації» від 16.05.07 № 18) дає підстави стверджувати, що конкурс проводився з висуненням до його учасників додаткових умов приватизації.

Глава держави зазначає у листі, що конкурс проведено всупереч нормам Державної програми приватизації на 2000–2002 роки, відповідно до якої додаткові умови можуть бути встановлені лише щодо продажу контрольного пакета акцій стратегічних підприємств.

З огляду на це, В.ЮЩЕНКО просить СБУ в межах своєї компетенції розглянути питання щодо дотримання ФДМУ чинного законодавства під час приватизації ВАТ «Комсомольське рудоуправління» та у разі встановлення порушень вжити відповідних заходів.

Президент також звернувся з питання приватизації ВАТ «Комсомольське рудоуправління» до генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА.

У листі до генпрокурора В.ЮЩЕНКО наголосив, що проведення зазначеного конкурсу стало можливим після скасування постановою Господарського суду м. Києва наказу ФДМУ від 27.10.06 №1641. Глава держави просить генпрокурора, відповідно до ст. 121 Конституції України та ст. 36 Закону України «Про прокуратуру», розглянути питання щодо вступу прокуратури у зазначену справу Господарського суду м. Києва на стороні ФДМУ та оскаржити зазначене рішення суду з одночасним поданням клопотання про вжиття судом заходів, спрямованих на недопущення відчуження державного пакета акцій ВАТ «Комсомольське рудоуправління». «У разі наявності відповідних підстав, прошу оскаржити проведення зазначеного конкурсу в установленому порядку», – йдеться у листі Президента.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 6 вересня 2006 р. оголосив конкурс з продажу держпакета ВАТ «Комсомольське рудоуправління» у розмірі 38,14% СФ. Стартова ціна пакета становила 108 млн. 674 тис. грн.

18 травня 2007 р. Фонд державного майна України визнав ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» переможцем конкурсу з продажу 38,14% акцій «Комсомольського рудоуправління». Як повідомили в прес-службі Фонду держмайна, переможець конкурсу запропонував за 38,14% пакет акцій підприємства 110 млн. 10 тис. грн.

Всього в конкурсі взяли участь троє претендентів. Два інші учасники - компанія «Ілліч-Сталь», що володіє контрольним пакетом акцій ММК ім. Ілліча, і Балаклавське рудоуправління ("Смарт-груп") – запропонували за цей пакет по 109 млн. гривень.

ВАТ «Комсомольське рудоуправління» є найбільшим в Україні виробником флюсового вапняку для металургійних підприємств, експлуатуючи два кар`єри - Центральний і Жеголевський, і дві дробильно-збагачувальні фабрики.

Станом на 10 жовтня 2005 р., за даними АРІФРУ, 60,018% акцій ВАТ «Комсомольське РУ» належало ВАТ «ММК ім. Ілліча», 39,982% - Фонду державного майна.