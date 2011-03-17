В Австрії знайшли тіло українця, який зник у горах ще в січні

В Австрії знайшли тіло українця, який зник у січні під час відпочинку у горах.

Про це повідомляє Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА.

За його словами, посольство України в Республіці Австрія надіслало інформацію про те, що 16 березня цього року на південному сході гори „Плетцах Когель” було знайдено тіло зниклого громадянина України, про що було повідомлено його родичів. Посольство України в Республіці Австрія опрацьовує питання перевезення в Україну труни з тілом загиблого для поховання.

Як повідомляв УНІАН, громадянин України, прізвище якого не уточнюється, зник 6 січня ц.р. у місті Маріатал (Федеральна земля Тіроль) під час перебування на відпочинку.

За даними посольства, громадянин України вирішив самостійно здійснити екскурсію в гори й не повернувся у готель.

7 січня рятувальні служби Австрії розпочали пошуки зниклого українця.