На Житомирщині шахрай збирав хабарі "для заступника Могильова"

На Житомирщині днями було затримано 51-річного місцевого жителя, який, представляючись помічником голови антикорупційного комітету Верховної Ради України, вимагав від представників керівництва обласного управління ДАІ хабарі у розмірі 30 тис. доларів для нібито передачі першому заступнику міністра внутрішніх справ України за подовження служби.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Під час затримання у чоловіка було вилучено кілька посвідчень, термін дії яких закінчився. Серед них – посвідчення члена однієї з громадських організацій, а також депутата Житомирської обласної ради та помічника-консультанта одного з народних депутатів України.

"Кожен з аферистів, який наважиться діяти таким чином, опиниться в тому ж місці, що і затриманий. Шахрай сидітиме у в’язниці! Із системою купівлі-продажу посад, яка існувала в міліції кілька років тому, покінчено", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій ПОПКОВ, коментуючи цю ситуацію.

Матеріали за даним фактом були направлені до прокуратури Житомирської області, яка порушила стосовно затриманого громадянина кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на злочин; шахрайство, вчинене у великих розмірах), за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.