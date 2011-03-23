За зарплату «у конвертах» порушили кримінальну справу

Прокуратурою Червнозаводського району Харкова порушено кримінальну справу стосовно підприємця, який видавав підлеглим зарплату «в конвертах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, встановлено, що підприємець з вересня 2008 року по грудень 2010 року організував роботу швейного цеху, використовуючи найману працю чотирьох швачок і підсобних робітників без укладення трудових договорів.

Кримінальну справу порушено за фактом грубого порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України). Триває досудове слідство.