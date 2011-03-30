Трьох співробітників Шевченківського суду Києва відправили за грати

У Києві взято під варту трьох із чотирьох затриманих за хабар чиновників Шевченківського районного суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Зокрема, за даними СБУ, троє співробітників суду утримуються під вартою у порядку ст. 115 КПК України, одному обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.

На даний час перевіряється інформація про причетність до корупційного механізму суддів вказаного суду.

Як нагадали в СБУ, злочинний механізм вимагання та отримання хабарів, який діяв у Шевченківському районному суді Києва, було викрито Службою безпеки спільно з Генеральною прокуратурою.

29 березня співробітники СБУ затримали під час одержання чергової частини хабара у сумі 6 тис. доларів (загальна сума хабара – близько 20 тис. доларів) чотирьох співробітників суду – помічника судді, двох секретарів суду та завідуючого архівом суду. Вказані кошти призначалися для передачі суддям за прийняття рішень у справах на користь зацікавлених осіб.

Під час обшуку службових кабінетів та місць проживання затриманих вилучено грошові кошти на загальну суму близько 50 тис. дол. Серед вилучених грошей містилися кілька тисяч мічених купюр, які раніше передавалися їм як хабарі, поінформували в СБУ.

Генеральною прокуратурою України порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 27, ч.2. ст. 369 Кримінального кодексу України.