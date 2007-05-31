Азаров закликає не панікувати

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ запевняє, що уряд тримає під контролем ситуацію, пов`язану з можливою втратою урожаю в ряді областей внаслідок засухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Він закликав політичні сили не спекулювати на цій темі.

«Я б утримався від будь-яких оцінок того, що відбувається. Досить того, що уряд тримає цю ситуацію під контролем», - сказав М.АЗАРОВ.

Він запевнив, що 270 млн. грн., які пропонується передбачити в змінах до держбюджету, будуть перерозподілено виключно між тими областями, які постраждали від засухи. «Ця сума дозволяє значно вирішити проблему», - сказав він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що обсяг втрат урожаю від засухи, за попередніми даними, становить 10-15% від посівних площ. «Це небезпечна і серйозна цифра, але вона не критична для АПК», - сказав перший віце-прем`єр.

Торкаючись питання пересівань, М.АЗАРОВ зазначив, що воно здійснюватиметься тільки в тих районах, земля яких має достатню кількість вологи.

«Тому я не виступав би ні з якими панічними оцінками», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Кабміну, що вважає за необхідне вжити термінові заходи для збереження врожаю 2007 року.

Прем`єр пояснивши необхідність розробки таких заходів складними погодними умовами. «Поточні питання настільки складні, що якщо не буде вжито заходів - не буде хліба, якщо не буде хліба – то в нас будуть дуже високі ціни на хліб», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував внести зміни до бюджету «для збереження врожаю і допомоги селянам».