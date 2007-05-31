Європарламент занепокоєний ”слабеньким станом здоров’я суддів КС”

Депутати Європейського парламенту занепокоєні недієздатністю Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова Спеціальної делегації депутатів Європарламенту Адріан СЕВЕРІН.

“Зміцнення КС, підвищення його функціональності має надзвичайно важливе значення для України”, - підкреслив він.

За словами А.СЕВЕРІНА, якщо всі учасники політичного процесу дійшли консенсусу щодо виходу з політичної кризи, то тоді немає потреби у рішенні Конституційного Суду щодо указу про розпуск ВР, але якщо залишатимуться неоднозначності чи протиріччя щодо конституційності прийнятих рішень, то тоді свою важливу роль має відіграти КС.

На думку А.СЕВЕРІНА, КС України виявився нездатним прийняти низку життєво важливих рішень з багатьох питань. “Нас дуже непокоїть дуже слабенький стан здоров’я суддів КС. Ми дуже сподіваємось, що загальний клімат в Україні буде більш сприятливим для суддів КС, щоб вони могли виконувати свої обов’язки, відчуваючи себе дійсно невимушеними і відчувати свободу у прийнятті рішень”, - сказав він. (УНІАН: у КС зараз немає кворуму для проведення засідань через те, що частина суддів знаходиться на лікарняному, а частина – у відпустці).

Стосовно звинувачень у корупції деяких суддів КС, А.СЕВЕРИН зазначив, що депутати під час зустрічі з суддями КС отримали “дуже витончені відповіді”. “Враження, що нам потрібно ще багато часу для того, щоб переварити їх витончені відповіді і збагнути їх до кінця”, - додав він.

Він також висловив занепокоєння зібраннями людей “у суто військовому стилі”. “Ми бачили такі зібрання в околицях Києва. Це небезпечно, і ми стривожені появою таких людей”, - сказав європарламентарій.

За його словами, депутати також стали свідками неоднозначності і протиріч, хто ж саме керує цими силами. “Відсутність чіткості, неоднозначності стосовно того, кому ці сили підпорядковані, викликає занепокоєння, тому що це особливо небезпечне в періоди криз”, - додав він.

А.СЕВЕРІН також зазначив, що депутати чули про те, що різні групи цивільних осіб зараз готуються до прибуття в різних регіонів України до Києва, щоб захистити Конституцію. ”У нормальній, демократичній країні Конституцію захищають Конституційній Суд і відповідні політичні інституції, які для цього створені”, - додав він.