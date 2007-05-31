Хрещатик перекриють з 1 до 3 червня

На Хрещатику у зв’язку з підготовкою та проведенням Дня Європи рух транспорту буде перекрито з 20.00 1 червня до 08.00 3 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в робочому плані підготовки та проведення 2 червня у столиці Дня Європи, затвердженому відповідним розпорядженням Київської міськдержадміністрації.

Згідно з документом, буде внесено відповідні зміни у роботу міського транспорту.

Розпорядженням також затверджено кошторис витрат, пов’язаних з святкуванням. Так, на підготовку та проведення Дня Європи передбачено витратити з бюджету Києва близько 50 тис. грн. Зокрема, ілюмінаційне оформлення вул. Хрещатик до проведення Дня Європи у столиці обійдеться в 16 тис. грн., оплата за прибирання Хрещатика складає близько 12 тис. грн.; оренда меблів для інформаційно-розважального «Європейського містечка» - близько 15 тис. грн.