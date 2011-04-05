Тігіпко: без МВФ було б ще гірше

Припинення співпраці з МВФ, який відкрив для України кредитну лінію на суму 15,15 мільярда доларів, стало б негативним сигналом для інвесторів, заявив віце-прем`єр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу ICTV.

Виконавчий комітет МВФ в липні 2010 року схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 мільярда доларів для подолання наслідків світової фінансової кризи. Київ вже отримав два транші на загальну суму понад 3,4 мільярда доларів, проте міжнародні кредитори поставили перед урядом низку умов, зокрема, щодо скорочення бюджетного дефіциту, проведення пенсійної реформи і підвищення цін на газ для населення для отримання наступних траншів.

Представники Кабміну навіть заявляли, що країна могла б обійтися без грошей МВФ.

Тігіпко наголосив, що країна, справді, могла б вирішити свої проблеми без коштів фонду, але це було вкрай складно. "Це буде поганим сигналом для всіх без винятку інвесторів", - цитує РІА "Новости".

За словами Тігіпка, вимоги, висунуті МВФ, зокрема, скорочення дефіциту Пенсійного фонду і НАК "Нафтогаз Україна" потрібні, в першу чергу, не фондові, а самої України. Він також підкреслив, що, якщо б Україна не співпрацювала з МВФ, непопулярні реформи, в першу чергу, пенсійну, потрібно було б проводити набагато рішучіше, тоді як зараз влада намагається мінімізувати її наслідки.