На Донеччині чотирьом містам скорочено подачу води

Чотирьом містам Донецької області - Зугресу, Краматорську, Слов`янську і Вугледару - обласне комунальне підприємство «Компанія « Вода Донбасу » скоротило обсяги подачі води за наявні борги і несвоєчасне виконання зобов`язань з оплати.

Як повідомляє комунальний портал Донецької міської ради із посиланням на дані комунально-комерційного підприємства «Вода Донбасу», місту Зугресу подачу води скоротили на 10%, Слов`янську - на 15%, а Краматорську і Вугледару - на 30% .

Згідно з повідомленням, незважаючи на неодноразові попередження, не в повному обсязі розрахувалися за спожиту воду: ТОВ «Краматорськводоканал», комунальне підприємство «Славміськводоканал», КП «Зугресводоканал-1», КП «ККП Вугледарської міської ради». Керівникам цих підприємств кілька разів направлялися листи і телефонограми з попередженнями про те, що у разі несплати постачання води буде скорочено, однак кошти так і не надійшли, зазначили у компанії «Вода Донбасу».