У Києві розпочався демонтаж будови над метро «Театральна»

Сьогодні у Києві розпочався демонтаж незавершеного будівництва на перетині вулиць Б.Хмельницького і Пушкінської, що над станцією метрополітену «Театральна».

Як повідомили кореспондентові УНІАН робітники, що здійснюють демонтаж, роботи розпочалися сьогодні у першій половині дня і триватимуть, згідно з планом, один місяць.

Упродовж дня крани здійснювали спуск будівельних матеріалів із верхніх ярусів будівлі на землю.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.