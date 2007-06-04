Кабмін зупинить експорт зерна і заохотить імпорт

Кабінет міністрів доручив Міністерствам економіки та аграрної політики терміново розробити і подати на розгляд Кабміну проект постанови про припинення експорту зерна до завершення формування державних і регіональних запасів зерна і розробити і подати в триденний термін на розгляд Кабміну проект Закону України про введення нульової ставки ввізного мита на основні види зерна.

Відповідні доручення містяться в постанови «Про невідкладні заходи по зменшенню негативного впливу засухи і забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року» (№794) від 4 червня, розміщеному на сайті уряду.

Цим же міністерствам і Державному комітету статистики доручено подати в тижневий термін Кабінету міністрів з урахуванням уточненого прогнозу валового збору зерна, согласованній прогнозний баланс попиту і пропозицій зерна на 2007/08 маркетинговий рік, щодекади інформувати Кабмін про можливі зміни у зазначеному балансі і вносити відповідні пропозиції, здійснювати щодекадний моніторинг обсягу зерна, щодо якого укладаються біржові зовнішньоекономічні контракти, і фактичний обсяг експорту-імпорту зерна.