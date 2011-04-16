В Одеській області на хабарі попався секретар міськради

Працівниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами МВС України затриманий за хабар секретар Южненської міської ради (Одеська область).

Про це УНІАН повідомило джерело в Одеському облУВС, уточнивши, що «затриманий вимагав у місцевого підприємця 20 тис. доларів за продовження договору оренди земельної ділянки».

Стосовно чиновника прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2. ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ, обраний на цю посаду від Народної партії, відмовився коментувати затримання секретаря міськради, який очолює міську організацію Партії регіонів: «Я не маю в своєму розпорядженні подробиць – це виняткова компетенція правоохоронних органів».