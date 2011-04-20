Міністерство юстиції затвердило єдиний графік роботи всіх органів реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, РАЦСи переведено на єдиний графік з метою більш ефективної організації їх роботи та створення зручних, передбачуваних для громадян умов щодо користування послугами органів РАЦС.

Міністр також повідомив, що єдиний графік роботи органів реєстрації актів цивільного стану буде запроваджено з 1 червня 2011 року.

Так, вихідними днями для відділів РАЦС буде установлено неділю та понеділок. А у разі проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу, народжень виключно виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення) вихідними днями для відділів РАЦС, що підпорядковані районним та міськрайонним управлінням юстиції, визначено суботу та неділю.

Державна реєстрація смерті здійснюватиметься щодня, в тому числі в неробочі, святкові та вихідні дні.

Прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану здійснюватиметься протягом кожного робочого дня з усіх питань, що належать до їх компетенції.

Один з робочих днів тижня працівників РАЦСів зобов‘язано відвести для надання безоплатних консультацій з питань застосування сімейного та цивільного законодавства, а також витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. (Дані питання відносяться до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168).

Установлено також один санітарний день на місяць для обробки приміщення архівосховища відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Начальниками територіальних органів юстиції доручено забезпечити перегляд графіків роботи відділів РАЦС до вказаного терміну – 1 червня 2011 року. А також - поінформувати населення, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації про графіки роботи та прийому громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.