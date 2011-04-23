У Харкові транспорт на Великдень працює цілодобово

Повідомляє прес-служба міськради

У Харкові на Великдень міський пасажирський транспорт працюватиме цілодобово. Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, таким чином враховано побажання і потреби мешканців обласного центру, які у Великодню ніч планують відвідати храми. Відповідний наказ отримали комунальні підприємства «Міськелектротранс» та «Харківський метрополітен». Міським пасажирським автоперевізникам запропоновано забезпечити у необхідному обсязі роботу автотранспорту, повідомили у прес-службі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter