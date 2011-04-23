У Харкові транспорт на Великдень працює цілодобово
23:40, 23 квітня 2011Суспільство
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Повідомляє прес-служба міськради
У Харкові на Великдень міський пасажирський транспорт працюватиме цілодобово.
Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, таким чином враховано побажання і потреби мешканців обласного центру, які у Великодню ніч планують відвідати храми.
Відповідний наказ отримали комунальні підприємства «Міськелектротранс» та «Харківський метрополітен».
Міським пасажирським автоперевізникам запропоновано забезпечити у необхідному обсязі роботу автотранспорту, повідомили у прес-службі.
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