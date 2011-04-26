Син прокурора, який убив трьох жінок, просився на свободу під заставу

Суд Хортицького району Запоріжжя, де сьогодні розпочався судовий процес над Дмитром РУДЕМ, який на пішохідному переході на смерть збив трьох жінок, відмовився звільнити підсудного із СІЗО.

Як повідомили УНІАН у суді, «незважаючи на клопотання адвоката підсудного про зміну запобіжного заходу з арешту на звільнення під заставу в 17 тис. грн., заяви родичів про те, що Д.РУДЬ не ховатиметься від суду, і довідку Дніпропетровського СІЗО про те, що в підсудного ряд серйозних захворювань, суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Д.РУДЯ – залишив його під вартою».

Підставою для такого вирішення, за даними суду, стали тяжкість скоєного Д.РУДЕМ злочину, а також відсутність у довідці про стан здоров`я підсудного прямих вказівок на те, що він не може утримуватися під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року вранці в Дніпропетровську джип «Тойота Прадо», за кермом якого був Д.РУДЬ – сина прокурора одного з районів Дніпропетровська, скоїв наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП зник. Унаслідок ДТП дві жінки померли на місці пригоди, третя потерпіла померла в лікарні.

Через кілька днів винуватець аварії був затриманий, після чого суд прийняв рішення про його арешт на період проведення слідства.

Стосовно Д.РУДЯ було порушено кримінальну справу згідно з ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.