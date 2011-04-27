Туроператори пустять між Москвою і Кримом два чартерні поїзди

З 15 червня в Крим розпочнуть курсувати чартерні потяги за напрямками Москва–Євпаторія і Москва–Феодосія.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в курортно-інформаційному центрі АРК з посиланням на першого заступника міністра курортів і туризму АРК Олександра ЛІЄВА.

За його словами, квитки на ці потяги не надходитимуть у вільний продаж, оскільки чартери формуватимуться виключно туроператорами. При цьому, підкреслив перший заступник міністра, такі потяги слідуватимуть практично без зупинок, тому шлях проходження скоротиться приблизно на 7 годин.

Крім того, О.ЛІЄВ повідомив, що з метою поліпшення транспортного сполучення між Кримом та іншими регіонами цього року планується відкрити 14 додаткових авіарейсів. Зокрема, зараз час обговорюється можливість налагодження авіасполучення з Новосибірськом і Єкатеринбургом. Також ведуться переговори про відновлення авіасполучення з Душанбе, досягнута домовленість про відновлення авіарейсу з Мінськом.