Біля автобусної зупинки знайшли артилерійський снаряд

У Дергачівському районі Харківщини у лісосмузі поблизу автошляху Харків – Щербаківка, на відстані близько 400 м від автобусної зупинки виявлено артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці події одразу було виставлено охорону, поінформовано райвійськкомат та МНС.

Прилеглу до небезпечних знахідок територію було обстежено, боєприпаси вилучено та знешкодженіо Постраждалих немає.

За даними Головного управління МНС України в Харківській області, всього за минулу добу по області було вилучено та знешкоджено 22 одиниці вибухонебезпечних предметів: 6 мінометних мін різного діаметру, 15 артснарядів та 1 граната Ф-1.