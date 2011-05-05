Українські моряки вже відзначають День Перемоги

Особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України у ці дні бере активну участь в урочистих заходах до Дня Перемоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Командування ВМС України, 2 травня на Ангарському перевалі командування та особовий склад Центру військ берегової оборони ВМС України спільно з органами влади Криму взяли участь в урочистій зустрічі ветеранів Великої Вітчизняної війни, що брали участь у партизанському русі на території Криму.

4 травня на Меморіальному цвинтарі у селищі Дергачі поблизу Севастополя представники командування ВМС, підрозділ почесної варти та оркестр українського флоту взяли участь у ритуалі перепоховання останків 97 радянських воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

У заході також взяли участь члени пошукових загонів, завдяки яким були знайдені останки загиблих, а також представники органів місцевої влади, ветерани, духовенство, громадськість Севастополя.

Цього ж дня українські військові моряки взяли участь у церемонії відкриття у Севастополі анотаційної дошки колишньому командувачу Чорноморського флоту, почесному громадянину Севастополя адміралу Серафиму Чурсіну, а також в урочистому вечорі із вшанування жінок-фронтовичок «Бойова подруга».

Сьогодні представники українського флоту взяли участь у мітингу пам’яті на мисі Хрустальний біля пам’ятника Солдату і Матросу у Севастополі.

6 травня, як планується, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, члени військової ради флоту візьмуть участь у загальноміських урочистих зборах, присвячених Дню Перемоги, які відбудуться у севастопольському театрі ім. А.В. Луначарського.

Того ж дня представники Командування ВМС, підрозділ почесної варти та оркестр академії ім. П.С. Нахімова візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіалу Перемоги 1941-1945 років на мисі Херсонес.

У Сімферополі завтра представники командування Центру військ берегової оборони ВМС України братимуть участь в урочистих заходах на меморіалі «Місце масових розстрілів радянських громадян в роки Другої світової війни».

E всіх гарнізонах українського флоту відбудуться зустрічі особового складу військових частин з ветеранами та допризовною молоддю.

Ранок 9 травня у Севастополі розпочнеться з покладання вінків та квітів до обеліску Слави на Сапун-горі і Меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років.

На площі Нахімова відбудеться урочисте проходження військ гарнізону разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Від українського флоту у проходженні візьмуть участь близько 600 чоловік, від Повітряних сил ЗСУ - близько 80 чоловік. Прийматимуть парад командувачі ВМС України та Чорноморського флоту Російської Федерації.

Урочисті шикування і проходження за участю українських військових моряків, а також покладання вінків та квітів до меморіалів, пам’ятників та могил воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, відбудуться у Донузлавському, Керченському, Одеському, Очаківському, Перевальненському, Сакському, Сімферопольському та Феодосійському гарнізонах, у Євпаторії.

Крім того, у Бахчисарайському гарнізоні військові моряки спільно з представниками місцевої влади візьмуть участь у мітингу-реквіємі та покладуть вінки та гірлянди на Братському цвинтарі.

За участі катера «Добропілля» Південної військово-морської бази ВМС ЗС України в озері Донузлав відбудеться покладання на воду вінків і квітів. На борту катера перебуватимуть 25 ветеранів Великої Вітчизняної війни.