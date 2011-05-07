Біля Меморіалу Слави невідомі викосили тюльпани

У Сумах напередодні Дня Перемоги невідомі викосили три квадратні метри квітів на клумбі біля Меморіалу Слави, внаслідок чого зникли близько 200 тюльпанів. Про це кореспондента УНІАН повідомили в Сумському міському комунальному підприємстві «Зеленбуд».

«Ми висаджували ці квіти ще восени, доглядали за ними, щоб до Дня Перемоги вони порадували ветеранів і тих, хто прийде на урочисті заходи. Викосити 200 квітів - це не на букетик, це на продаж. Той, хто це зробив - просто моральний виродок!» - заявив про те, що сталося, директор КП «Зеленбуд» Сергій ПРОКОПЕНКО.