Випускник медвузу, поїхавши на село, отримає майже 5 тисяч
03:30, 13 травня 2011Суспільство
2184 0
Рішення Кабміну
Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги випускникам медичних вишів у випадку, якщо вони підпишуть контракт на роботу в сільській місцевості на термін не менш як три роки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.
За його словами, сума допомоги становитиме 5 мінімальних заробітних плат – 4,8 тис. грн.
Дане рішення уряду діятиме з 1 січня 2012 року, зазначив С.ТІГІПКО.
Крім того, така допомога передбачена і для сімейних лікарів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter