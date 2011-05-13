У Харківському СІЗО чоловік наклав на себе руки

У Харківському слідчому ізоляторі ув’язнений покінчив життя самогубством.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, ув’язнений наніс собі смертельне ушкодження на шиї.

За даними ДПС, близько 09.50 чоловік був терміново направлений з режимного корпусу №2 Харківського СІЗО до медичної частини установи. Однак, не зважаючи на усі вжиті заходи, о 10.37 було констатовано смерть ув’язненого.

Чоловік був затриманий у грудні 2010 року Московським райвідділом міліції за обвинуваченням у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Померлий знаходився на профілактичному обліку як особа, схильна до суїциду. Йому надавалася психологічна допомога.

Зараз за фактом смерті ув’язненого проводиться перевірка Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та прокуратурою Харківської області.