Як дістатися на Волгу за 2,5 години?

18 травня з аеропорту «Бориспіль» буде відкрито новий прямий регулярний рейс Київ - Самара - Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, рейс буде виконуватися авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України» чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п`ятницях і неділях - з Києва до Самари і, відповідно, по понеділках, вівторках, четвергах і суботах - із Самари до Києва.

Рейс здійснюється на ПС - «Боїнг-737». Час польоту - 2,5 години.

Нагадаємо, в рамках розвитку східного вектора авіакомпанії МАУ з 26 квітня відкрито авіасполучення з аеропорту «Бориспіль» між Києвом і Астаною (рейси виконуються 3 рази на тиждень). До п`яти разів на тиждень зросла частотність польотів в Алмати.