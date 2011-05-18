Експерт каже, що з Нового року будівництво зупиниться через Тігіпка

Через непрофесіоналізм віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА новий містобудівний закон неможливо впровадити.

Таку думку в ефірі ток-шоу «Київський форум» висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Сергій СЕРБІН.

За його словами, для виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно ухвалити ще 28 підзаконних актів, а цього Кабінет міністрів просто не встигне зробити до дати впровадження документа – 1 січня 2012 року.

До цього часу, згідно з нормами нового закону, мають бути розроблені та ухвалені й генеральні плани всіх населених пунктів, а на це, за словами С.СЕРБІНА, у бюджеті немає коштів.

«Для того, щоб оновити генеральні плани, потрібно понад 250 мільйонів гривень, половина на зонінг – 125 мільйонів, ще на картографічну основу, і ми виходимо на півмільярда. А зараз у нас в бюджеті нуль закладено на розробку містобудівної документації. А в законі записано, що з 1 січня 2012 року будівництво вже неможливе, бо не будуть виділятися земельні ділянки без цих документів», – пояснив С.СЕРБІН.

Депутат назвав «чистої води популізмом і обманом громадськості» терміни введення закону в дію.

У такому стані справ він звинуватив С.ТІГІПКА: «Через непрофесіоналізм керівника цієї групи ми записали такі терміни введення положень в дію, які просто взагалі все зупинили».

На думку голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни ТИМОЧКО, Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" скасовує державну екологічну, санітарно-епідемологічну, архітектурну та культурну експертизи.

Як сказала вона в ефірі ток-шоу «Київський форум», закон, який має почати діяти з 1 січня 2012 року, вже призвів до негативних наслідків.

«Закон ще не почав діяти, а вже є прецеденти. Наприклад, у Білій Церкві. Там 4 роки громада боролася проти незаконного будівництва сталепрокатного заводу за 200 метрів від першого житлового будинку. Як тільки у Верховній Раді був проголосований цей закон, суддя одразу припинив розгляд, пояснюючи це тим, що вже не потрібна державна екологічна експертиза для цього проекту. Значить, цей завод і далі буде будуватися», - наголосила Т.ТИМОЧКО.

Один з ініціаторів нового закону, депутат Київради, голова Ради директорів Української будівельної асоціації Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ заперечив інформацію Т.ТИМОЧКО. За його словами, одним з необхідних документів для ухвалення зонінгу буде саме державна екологічна експертиза.

На думку депутата, принципова відмінність нового закону у забезпеченні іншої процедури будівництва – спершу розробляється зонінг, проектна документація, а потім виділяється земельна ділянка під будівництво.

«Цим законом регулюється, що спершу ми проектуємо, а тільки після цього, коли є чітко промальоване місто, є чіткі обмеження по щільності населення, щільності поверховості, де є чіткі пропорції спортивних, дитячих закладів, коли це все затверджується, тільки тоді ми забудовнику будуть відводити земельну ділянку», - наголосив Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" був проголосований 17 лютого цього року, а набути чинності має 1 січня 2012 року. Закон є «рамковим», тобто потребує ухвалення додаткових 28 підзаконних актів, з яких на сьогодні ухвалено лише 4.

У ток-шоу “Київський форум” на тему: «Новий «містобудівний закон»: в інтересах забудовників чи пересічних громадян?!» також взяли участь заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Ігор СОКОЛОВ, депутат Київради, член Ради директорів Конфедерації будівельників України Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ, представники громадських організацій та інші.