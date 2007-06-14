Ющенко обговорив з Лакшмі Мітталом питання приватизації КГЗКОР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з Лакшмі МІТТАЛОМ, власником Arcelor Mittal питання майбутньої приватизації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні глава держави на брифінгу в Кривому Розі заявив, що Україні не слід відкладати в довгий ящик приватизацію цього недобудованого об`єкта. «Раніше ми повинні врегулювати питання міжнародного характеру з Румунією і Словаччиною, які разом з Україною свого часу брали участь у будівництві комбінату окислених руд», - зазначив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україні слід забезпечити максимальну публічність приватизації цього об`єкта.

Нагадаємо, приватизація Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд була зупинена спеціальною постановою уряду Юрія ЄХАНУРОВА.

У травні 2006 року Mittal Steel надіслала на ім`я Президента і прем`єр-міністра України пропозиції щодо створення СП для добудови КГЗКОРу. Mittal Steel пропонувала організувати співпрацю урядів Румунії і Словаччини в проекті створення нового СП на базі КГЗКОР та інвестувати 800 млн. дол. для того, щоб запустити комбінат на повну потужність - 10,5 млн. тонн окатишів за рік.

У травні ж Словаччина відмовилася від участі в добудові КГЗКОР.

Разом з Arcelor Mittal на КГЗКОР претендують «Северсталь», російська група «Металлоинвест», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

Довідка УНІАН. Кошторисна вартість будівництва КГЗКОР, яке розпочалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів, з яких освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України - 56,4%, Румунії - 28%, інше належить Словаччині. Зараз будівельна готовність комбінату сягає 66%.

Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.

У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50+1 акція.