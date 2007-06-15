Ющенко іде на РНБО: що на порядку денному?
08:33, 15 червня 2007Суспільство
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Засідання почнеться о 14.30
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 14.30 візьме участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, теми засідання: поліпшення інвестиційного клімату в Україні; про стан та проблеми імплементації державою Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та реформування оборонно-промислового комплексу України
Також йтиметься про стан виконання рішень РНБО, зокрема щодо енергетичної безпеки.
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