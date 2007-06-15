Видрін стверджує, що Тимошенко зробила його... інвалідом

Народний депутат Верховної Ради V скликання від Блоку Юлії Тимошенко, політолог і соціолог Дмитро Видрін втратив 30 % слуху, що дає підставу для визнання його працездатності обмеженою і отримання соціального статусу інваліда. Втрата слуху пов`язана з примусовою участю Видріна в блокуванні роботи парламенту, при якому застосовувалися звукопідсилюючі та акустичні прилади. Про це Дмитро Видрін заявив RUpor`у .

«Я втратив 30 % слуху за рік у Верховній Раді», - повідомив Видрін. – «Оскільки ті дзеренчала, свистки і ультразвукові прилади, які ми використовували, виявляється вони руйнували барабанні перетинки. Тому я залишив в цьому залі 30 % свого слуху».

Своє перебування у складі фракції БЮТ Видрін вважає не інакше як примусовою працею і холопством. «Я не думав, що у Верховній Раді депутатів – найзахищеніших людей в країні – можуть зробити розумними рабами. Не думав, що холоп в Україні почне відроджуватися не на селі, а в сесійній залі».

Нагадаємо, що депутат Видрін і інші члени фракції БЮТ, які належать до Партії вольних демократів відмовилися писати заяви про складення депутатських повноважень, залишаючись при цьому формально згодними з основними рішеннями керівництва Блоку.