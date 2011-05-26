В тих ялтинців, які не розуміють важливість ралі, позабирають автівки?

Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК звернувся до місцевих жителів з проханням не користуватися особистим автотранспортом у період проведення в Ялті етапу Кубка світу з ралі.

Розраховуючи на розуміння важливості майбутнього заходу, ялтинський мер сподівається, що в ці дні жителі пересуватимуться містом на громадському транспорті, повідомляє медіа-центр «IPC – Велика Ялта».

Крім того, на період проведення ралі в місті буде закрито ряд парковок, про що управління міського господарства регулярно попереджає місцевих жителів через ЗМІ та залишаючи листівки під «двірниками» припаркованих автомобілів, про що на оперативно-господарській нараді в міськвиконкомі повідомив заступник начальника УМГ Юрій ЯКИМЕНКО. Він також зазначив, що ставлення ялтинців до цього питання неоднозначне, важливість проведення ралі розуміють не всі.

«Хто не розуміє, 30-го, 31-го числа приїдуть навантажувачі та прибиратимуть машини», – сказав О.БОЯРЧУК.

30 травня на вулицях міста, рух якими буде обмежено, а паркування заборонене, з`являться дорожні знаки, що забороняють зупинку і стоянку.

Як відомо, змагання Prime Yalta Rally відбуватимуться в Ялті 2-4 червня.