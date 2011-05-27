Україна використовуватиме інструменти Європейської політики сусідства та «Східного партнерства», що сприятимуть реалізації її курсу на європейську інтеграцію.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України з нагоди оприлюднення спільної Комунікації Європейської Комісії та Високого представника ЄС у закордонних справах та політиці безпеки «Нова відповідь сусідству, що змінюється».

«Оприлюднена 25 травня ц.р. спільна Комунікація Європейської Комісії та Високого представника ЄС у закордонних справах та політиці безпеки «Нова відповідь сусідству, що змінюється» є важливим етапом всеохоплюючого обговорення шляхів удосконалення Європейської політики сусідства (ЄПС)», - сказано у коментарі.

В МЗС України вітають той факт, що країни-партнери були залучені до дискусії щодо ключових елементів цього документа.

Міністерство позитивно відзначає готовність ЄС розвивати відносини з країнами «Східного партнерства» на основі принципів політичної асоціації та економічної інтеграції. Реалізація цих принципів передбачає зміцнення спільних цінностей, які є основоположними для ЄС і втілені у статті 49 Договору про ЄС.

«Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде побудована саме на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції і створить нове підґрунтя для реалізації євроінтеграційного курсу України», - наголошують в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві виходять з того, що положення Комунікації будуть розвинуті і поглиблені у ході підготовки до саміту «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня ц.р. Україна готова активно співпрацювати з Польським головуванням в ЄС з метою забезпечення максимальної результативності саміту.

«Україна використовуватиме інструменти ЄПС та «Східного партнерства», які сприятимуть реалізації її курсу на європейську інтеграцію. Водночас, ми і надалі виходитимемо з пріоритетності розвитку двостороннього формату відносин з ЄС», - наголосили в МЗС.